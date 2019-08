Wij zijn even 'wat kost een warmtepomp' aan het googelen.

Mocht u zich afvragen of Google, bekend van internet, wel genoeg doet voor het milieu, dan hoeft u zich geen zorgen meer te maken. Het bedrijf dat rijk wordt van uw data organiseert een zomerkamp op Sicilië, alwaar het klimaatprobleem opgelost gaat worden. U bent niet uitgenodigd, maar Leonardo di Caprio, Barack Obama en Prins Harry wel. "Op het vliegveld van Palermo worden deze week 114 private jets verwacht, meldt de Giornale di Sicilia. Vanaf het vliegveld is het een uur rijden naar Verdura Resort, een luxueus vakantiepark aan de zuidkust van het eiland. Veel gasten geven volgens Forbes echter de voorkeur aan een transfer per helikopter." Nu maar hopen dat ze daar wel de bandenspanning goed controleren en voldoende folie achter de radiator plakken. Tijd voor #Googleschaamte!