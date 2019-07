Moeten we het toch echt eens over gaan hebben, want door al die hypergeïsoleerde huizen neemt de vraag naar verwarming wellicht af, zeker in de klimaatveranderingszomers als deze neemt de behoefte aan verkoeling juist weer toe, zegt woordvoerder Jan Engels van het Klimaatverbond. Maar wist u dat airco's eigenlijk des duvels zijn? Ze slurpen elektriciteit en zijn daarmee verantwoordelijk voor veel broeikasgasuitstoot, en daarbij maken hun buiten-units de buitenomgeving juist een stukje warmer. Nico Hoogervorst van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bevestigt dat de airco-CRISIS helemaal niet meegenomen is in het Klimaatakkoord. Nou, mooie boel. Voorzitter Klimaattafel Gebouwde Omgeving Diederik Samsom wist dit helemaal niet en stelt dat "Dan zullen ze dat de eerstkomende keer wel moeten doen". Ja maar Didi, ER IS HELEMAAL GEEN VOLGENDE KEER WANT DAN ZIJN WE ALLEMAAL GESTORVEN AAN HET KLIMAAT.

Één dingetje hè, nog even helemaal los van of de klimaatdoctrine inderdaad klopt. De mensheid is letterlijk hard wired op zich verliezen in een van de meest archetypische motieven: de zondvloed. Er bestaan over de hele wereld minstens 15 versies van de zondvloedmythe en psychologisch is er wel echt veel meer gaande dan louter #UniteBehindTheScience. Is verder niet erg natuurlijk! Maar komende hittegolf dus sowieso niet meer op vakantie tenzij per zeilboot, verkoeling alleen opzoeken in natuurlijk water met blauwalg en de stekker uit de koelkast want letterlijk fascisme en bovendien meestal wit.