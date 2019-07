Ze lift mee met zeilracejacht Malizia II en is niet de enige verstekeling. Ze wordt vergezeld door haar vader en Pierre Casiraghi, de kleinzoon van wijlen prins Reinier III van Monaco en actrice Grace Kelly. Máár, dit alles schept wel een flink precedent dit voor alle klimaat-celebs hè. Hierna is elke vliegtuigvlucht een zonde, want zeker weten dat er de komende 20 keer ook wel een zeilteam te vinden is dat een star studded PR-vaart niet uit de weg gaat. Leonardo, het inruilen van je privéjet voor commerciële vluchten volstaat dus niet langer, zeilen zul je!