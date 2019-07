Opa, wat deed u tegen de ecologische catastrofe op de Noordzee? Nou, vooralsnog doen de opa's en oma's van Nederland (en hun klimaatkinderen en -kleinkinderen) maar bar weinig tegen de klimaatverwoesting van Onze Noordzee. Nog geen 3000 handtekeningen in 1 week. Wel de hele week in alle mediaas over stalbranden, hittestress en naar adem happende varkentjes in vrachtwagens ouwenelen. Maar u laat de zeevogels en bruinvisjes - alsook de Nederlandse vissermannen (m/v) - aan hun lot over. Mensen, we hebben het hier over een massamoord van ongekende proporties, en als we nu niets doen is het straks Nooit Meer Nieuwe Haring. Kom aan de goede kant van de geschiedenis staan, en TEKEN DIE PETITIE (bekijk de video).