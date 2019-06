26 Juni 2050.

Het is een prachtige windloze dag en Osdorpertje loopt met zijn achter-achterkleinkinderen door Osdorp.

"Jongens, jullie dachten dat het vandaag een windloze dag zou zijn. Nou let op"

En vervolgens krijgt ie prompt een boete van de Groene Khmer milieu politie.

Na de politie met een handje vol Amsterdamse Dirhams te hebben omgekocht vervolgen zij hun weg naar de Kebaboase. Terwijl er nergens stroom is wegens de windstilte worden er bij de Kebaboase nog ijsjes verkocht. Eerst doet Mo nog of hij nergens van af weet, maar de aanblik van Amsterdamse Dirhams veranderen zijn houding. Hij verdwijnt achter een boekenkast vol met boeken over Anne Frank die hij op de vlooienmarkt heeft gekocht. In de kelder heeft Mo namelijk stiekem een dieselgenerator die zijn vrieskist draaiende houdt als er weer eens geen stroom is als er geen wind is.

In de schaduw van het standbeeld van Ysser Klaver gaan ze zitten en genieten van hun ijsjes.

"Opa, vertel eens, waarom hebben wij niet altijd stroom, net als in uw tijd?"

"Ja, dat was onze fout toen we allemaal klimaateisen in de grondwet lieten vastleggen. Eerst hadden we het nog niet door. Maar geleidelijk aan werd er steeds meer verboden. En toen we het eenmaal door hadden, toen was het te laat"