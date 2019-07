Erg spannend wie vandaag de meest complete liveblog heeft van alle liveblogs over de verzengende Saharahitte des Bejaardenhaats! Omroep Zeeland heeft bijvoorbeeld een liveblog: zo is het te warm voor paarden. Maar ook Nu.nl heeft een liveblog. "Goeiemorgen! Het wordt opnieuw een snikhete dag!", openen de nieuwsmakkers. Bizarre ontwikkelingen. Dagblad van het Noorden heeft ook een liveblog: volgens Dorien Bouwman van MeteoGroup zou het 75 jaar oude warmterecord van 38,6 graden er weleens aan kunnen gaan. Nou moe! 1Limburg heeft ook een liveblog. De fietsvierdaagse van Venray is een uur eerder gestart. Omroep Brabant heeft ook een liveblog. "Woensdag wordt het pas echt heet!" Nou dat treft, want dat is vandaag. RTV Noord heeft een hitteblog en dat is misschien wel de leukste van allemaal. Hans houdt namelijk zijn hoofd koel door met zijn volledige duik-equipment in een pierenbadje te gaan zitten en Harma Boer voorspelt een snikhete dag. Ook spannend: kat Whiskey zit onder een parasol met een bakje water. TC Tubantia uit het oosten heeft ook een liveblog. De Tukkers geven 10 do's en don'ts voor in de hitte. Erg origineel ook wel! AD heeft ook een liveblog. Iets met kronkels in de rails. Volkskrant heeft ook een liveblog maar die is vooral heel saai en belerend, zo van: doe dit en doe dat, nou dat bepalen we altijd zelf nog wel, gaap. AT5 heeft ook een liveblog. Twee bruggen zijn niet bruikbaar en de Poezenboot gooit de deuren dicht. RTV Oost heeft ook een liveblog. Twee mannen repareren 'een lantarenpaal' en koeien staan met de pootjes in het water. Slimme koeien! Mochten er in de loop van de dag zich belanghebbende updates voordoen in de liveblogs, dan hoort u dat in dit liveblog, en vergeet niet: drink koud bier, ga in een koelkast zitten en geniet van het leven.

UPDATE: RTV Noord-Holland meldt in het liveblog dat de banen van Schiphol bijna heet genoeg zijn om een eitje op te bakken

UPDATE: RTV Noord meldt in het liveblog dat het dak van de Jumbo in Ter Apel gekoeld wordt

UPDATE: Omroep Gelderland meldt in het liveblog dat Mascha van Essen uit Apeldoorn een creatieve manier heeft bedacht om te warmte te weren: ze hangt gekleurde lakens buiten. Het lijkt te helpen.

UPDATE: De Leeuwarder Courant meldt in het liveblog dat mensen in de gemeente Súdwest-Fryslân hun container wat vroeger dan normaal aan de weg moeten zetten. Het zou immers zonde zijn als de container niet geleegd wordt

UPDATE: De Soester Courant meldt dat mevrouw Hamersma vanavond gewoon erwtensoep met rookworst gaat eten

UPDATE: GEENSTIJL MELDT HITTERECORD