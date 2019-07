YES YES YES YES YES YES WE HEBBEN EEN NIEUW RECORD. Eindelijk is dat hatelijke jaar 1944 van het scorebord verdwenen. Het. Is. Vandaag. De. Warmste. Dag. Ooit. In. Nederland. Wij willen graag de cappuccino-drinkers op de AD-redactie, de deelnemers aan de NRC Handelsblad-cruises alsook tevens daarnaast iedereen die dankzij de Volkskrant een goedkope vliegvakantie heeft geboekt, bedanken voor het behalen van deze mijlpaal. En Donald Trump natuurlijk. Bedankt!

UPDATE: Extra NOS Journaal. Nu zelfs 39,1 °C!!!

UPDATE: 39,2 °C nu KAMPIOENEN.

UPDATE: Eindhoven klapt eroverheen met 39,3 °C. HOPPAAA.



Proost!

Champagne!