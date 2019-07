PYONGYANG, 17 juli 2019 - Onder oorverdovend gejuich van dolenthousiaste volksvertegenwoordigers heeft het Europees Parlement gisteren met een overweldigende meerderheid van maar liefst negen stemmen de onfeilbare Ursula von der Leyen geaccepteerd als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. In de straten van Europa zijn talloze burgers spontaan de straat op gegaan om luidkeels het Europese Volkslied ten gehore te brengen. Haha nee grapje natuurlijk, maar waarom stuurt het Europees Parlement in vredesnaam dit soort rare berichten het internet op, terwijl datzelfde Europees Parlement ons een paar maanden geleden nog lekker aan het maken was met de volstrekt transparante en democratische Spitzenkandidatenprocedure?

Iemand?

Nee?

[x] NEPNIEUWS