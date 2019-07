EEN. Is het dragen van die hoofddoek je eigen religieuze keuze? Of,

TWEE. Is het dragen van die hoofddoek vooral een culturele keuze, die iets zegt over wie je bent en waar je vandaan komt? Misschien,

DRIE. Is het dragen van die hoofddoek wel een sociaal groepsdruk-dingetje in je familie, vriendenkring en leefomgeving? Of, wat ook nog kan,

VIER. Is het dragen van die hoofddoek een verplichting, opgelegd door anderen onder dreiging van repercussies?

Als je antwoord luidt dat het EEN, je eigen religieuze keuze is, dan zeggen we: soit. Wij vinden iedereen die in een hogere macht gelooft en daar tijdens en na dit aardse bestaan zijn verantwoordelijkheid aan af wil leggen een beetje raar, maar het is een vrij land en iedereen mag geloven wat ie wil. We denken echter niet dat we snel vriendjes zullen worden, jij en wij, want de idealen die jouw god schetst en de regels die jouw profeet heeft gedicteerd, staan veel te ver af van onze liberale, vrijzinnige en mild hedonistische overtuigingen. Wij vinden mannen en vrouwen wel gelijk en gelijkwaardig, wij beschouwen homofilie niet als een zondige ziekte en we geloven ook niet dat "de joden" een hand hebben in alles wat fout gaat.

We zeggen het maar gewoon eerlijk en direct, zoals het de Hollandse cultuur betaamt: we hebben een beetje medelijden met je, als je denkt dat het afbinden van je mooie hoofdje, het aanbidden van een veel te strenge god en het naleven van een ontzettend beperkende leer jou de meeste waarde in je leven geven. Je mist echt heel veel. We denken bovendien dat jouw starre overtuigingen slecht zijn voor de sociale samenhang in dit land, waar deze overtuigingen wezensvreemd zijn, en misschien wel nooit zullen wennen. Sterker nog: we hópen dat ze nooit zullen wennen, want onze vrijheid is ons veel te lief om het oor te laten hangen naar zulke ouderwetse overtuigingen. Maar goed, nogmaals: vrij land. Er zijn ook mensen die geloven in Frans Timmermans en die is vooral zijn eigen god. Een mens is makkelijk te misleiden, willen we maar zeggen.

Je antwoord is TWEE, je draagt het doek losjes, met een lok haar er onderuit en een strakke spijkerbroek met sexy pumps eronder, omdat je enerzijds een licht gelovige moslima bent, maar anderzijds ook een vrije vrouw in een vrij land die heeft gestudeerd, die werkt en die de vrijheid van haar vrije tijd waardeert? Aangezien we in Nederland alleen nog wat klederdracht zien in verre Zeeuwse oorden, een paar plukjes Bijbelriem en in openluchtmusea, kijken we met wat meewarige nostalgie naar de bedekdrift die bij de vrouwen uit jouw cultuur hoort. Maar hee, ook hier geldt: vrij land, en het feit dat je wat losjes met je eigen leer om gaat, doet vermoeden dat we je d'r prima bij kunnen hebben in het best wel regelvaste Nederland van brave burgers, waar het volk zich op het volgzame af gehoorzaam toont, maar toch altijd graag de vrijzinnige randjes opzoekt - als het moment het toelaat. Als we jou groeten op straat, krijgen we een 'goedemiddag' terug - in tegenstelling tot die zuster uit de vorige vraag, die van haar vervelende vroomheid zelfs de basisregels 'vriendelijk omgang' niet kan, wil of mag volgen.

Bij optie DRIE fronsen we de wenkbrauwen en vragen we ons af of je zo'n meisje bent dat in haar puberteit keurig bedekt naar buiten ging, maar zich vervolgens in een vrolijk jurkje hees om tóch stiekem met vriendinnen naar lunchroom, stadspark of bioscoop te gaan. Dat zouden we aanmoedigen, want je bent je eigen individu en niet een mascotte voor een groter geheel. Die rottige neefjes van je, die moeten eerst hun eigen gedrag eens gecorrigeerd gaan zien voordat ze jou denken te mogen vertellen wat je wel en niet mag. We begrijpen echt heel goed dat het makkelijker is om mee te doen, dan om tegen een stroom in te zwemmen - zeker als de theehuizen vol zitten met vaders, broers en ooms die onderling hun dochters in de gaten houden én elkaar daarop aanspreken - de familie-eer is een zwaar zegel om onder uit te kruipen. Maar het kan, en het mag. Niemand zou zich in dit land bezwaard moeten voelen om een uniform te verruilen voor een badhanddoek, een paar slippers en een ademteug vol vrije lucht.

Fluister je zachtjes 'VIER', dan maken we ons grote zorgen. Dit is niet hoe het hoort in dit land. Helaas is de gedoodverfde voorvechter voor vrouwenrechten Liliane Ploumen net ff op missie naar Alabama, en zijn al haar vazallen te druk met het maken van verwijten tegen rechtse mensen die tegen de benepen ideeën van de islam, en vóór liberale vrijheid pleiten. Wil je anders misschien het nummer van Shirin Musa en haar Femmes For Freedom? Want hoewel het soms niet zo lijkt in dit land, waar de overwegend linkse politieke cultuur en politiek krampachtige media steevast stelling nemen vóór het recht op culturele regressie en religieuze achterlijkheid bij mensen van de lichtbruine persuasie: dit is nog altijd een vrij land, waar het individu recht heeft op haar eigen keuzes, eigen afwegingen en eigen vrije levensloop - zonder dat vader, moeder, broers, neefjes, boze ooms of strenge imams jouw richting uitstippelen of - nog erger - jouw de vrije pas afsnijden. En er zijn mensen die je kunnen, willen en zullen helpen. Je moet jezelf alleen wel even kenbaar maken. Vergt wat moed misschien, aan de bekrompenheid van de Bijbelriem ontsnap je ook nog steeds niet zomaar, maar het kán.