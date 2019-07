:

100% mee eens.

De onafhankelijkheid van de burger is een gevaar voor de overheid.

Daarom komen bijv ook leenstelsels in alle soorten en maten naar voren. Alles om maar afhankelijk te worden van de overheid. Dit in combinatie met beperken inspraak van de burger en 100% controles op (betaal)gedrag werkt naar een totalitaire staat waar China zelfs jaloers op is.

Mensen, besef je eens het volgende;

In dit land vind meer overheidsfraude plaats dan in menig Oostblok land.

In dit land werkt men naar een staatsvorm waarbij de burger structureel minder inspraak heeft.

In dit land wordt controle op de burger verheven tot een summum.

In dit land wordt transparantie van de overheid tot een bare minimum beperkt.

Terrorisme was tot voor kort niets anders dan een kapstok om achteloos en zonder enige weerstand de nodige wetgeving erdoorheen te duwen. Nu de wereld een stukje veiliger is wordt de volgende bubbel gecreeerd, genaamd klimaat. Alsof wij enige invloed hebben op ons klimaat.

Alles om de burger meer en meer afhankelijk te maken van de staat, van banken, van semi overheid etc. Afhankelijkheid betekent controle, controle = macht.

PSD2: U moet zelf bepalen wie u toegang geeft tot uw financiele gegevens, dus het is veilig.

Dat klopt, maar denk je nou echt dat een willekeurige verzekeraar of dienstverlener daar straks niet op inspeelt?

U wilt stroom van Eneco, graag toegang tot uw financiele gegevens, anders niet, of tegen een verhoogde premie.

Werkelijk niemand in dit land staat stil bij het feit dat we ons in een cruciale fase bevinden. Een maak het of kraak het moment.

Stel jezelf eens de vraag; Zijn de belangen van de overheid gelijk aan die van mij?