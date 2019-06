Wij zijn jaren geleden met de zaak overgestapt, weg weg weg van KPN nooit meer KPN, ondanks alle rompslomp en kosten die het met zich mee zou brengen. Mogelijke problemen liggen vooral aan de leeftijd van de techniek in je straat en wijk. Oude centrales kunnen alle updates niet meer aan. De beste provider in jouw wijk herken je aan het minimale aantal storingen. Wat KPN zelf fout doet is dat ze controle protocollen hebben verwijderd die voorheen zorgden dat je wist wie en wanneer er in een schakelkast had gerommeld. Nu kan iedere monteur er als het ware anoniem in en die doet waar die zin in heeft. De laatste KPN monteur die destijds bij ons was heeft me meegenomen naar de schakelkast in de straat en me laten zien hoe hij ons de vorige keer weer had aangesloten maar dat het nu wéér was losgetrokken ten faveure van een andere KPN klant in de straat. Daarop heeft hij die klant weer losgetrokken en ons weer aangesloten....

Die problemen zijn op te lossen maar dan moeten de managers iets bedenken wat wel werkt en dat mag natuurlijk niks kosten want winst winst winst. De monteurs die dagelijks alles over zich heen krijgen weten niet waar ze het moeten zoeken want de managers zijn papieren tijgers en zou je iets willen veranderen dan moet je door 7 managers lagen heen en dat is onbegonnen werk. We zitten nu bij Ziggo en dat is iets beter maar het is afwachten voor hoelang.