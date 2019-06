: Nee, die 'zaken' hebben ze niet. Bedrijven of instanties die 24/7 beschikbaarheid vereisen maken doorgaans gebruik van een design dat tot aan de voordeur (qua lijnen) gescheiden is, sterker nog; de een komt binnen bij de voordeur de ander bij de achterdeur. In dit geval, telefonie (SIP trunks) kun je prima van elkaar scheiden vanuit datzelfde principe, provider onafhankelijk. Een tooltje (protocol) checkt per zoveel seconden of minuten of de boel nog 'online' is, zo niet schakelt deze over naar de andere provider. Dit is er niet. Punt, daarom gaat het fout. En ja, daarin heb je gelijk; tot een bepaalde mate kun je redundant zijn maar nooit 100%.