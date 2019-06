In Nederland zit er gewoon veel te veel ballast in de winkelprijs van een product. Ruimte is duur, arbeid is duur, verzekeringen zijn duur, vergunningen zijn duur, administratie is duur, controle is duur, transport is duur, energie is duur, gas/water/licht is duur, milieu is duur, afval is duur en vervolgens komt daar vadertje staat dan ook nog even belasting op belasting op belasting overheen heffen. Sja, dan kun je inderdaad niet concurreren met China. Beetje onzinnig dan om te gaan huilstruiken bij Den Chineesch. Kijk naar wat je er zelf aan kan doen in plaats van - waar het wel op zal uitdraaien - hogere transportkosten en wellicht ook importheffingen, net zoals de VS.

Vind zelf trouwens dat we vanuit concurrentieoogpunt het sowieso verstandiger is als EU om de productie uit China te halen en dat in Oost-Europa te laten plaatsvinden. Daar zijn de lonen ook laag, zit je niet met ip-sharing wat je in China wel hebt, milieuvriendelijker want minder transport en, heel belangrijk, Ossies blijven daar, want werk zat. Hoeft er ook minder belastinggeld vanuit Brussel die kant op te komen, verdienen ze het lekker zelf.