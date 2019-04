"Chinese producten" Waar heb je het over. Het is de frabriek van de wereld. Made in china staat al decenia lang op een groot deel van de producten in de Nederlandse huishoudens. Verder wordt ik nog wekelijks op facebook gespammed met bedrijfjes die producten aanbieden die gewoon in china gemaakt zijn maar op e-bay dan ook gewoon de helft van de prijs zijn dan ze op facebook worden aangeboden. Dat geld net zo goed voor veel gadgets die hier op geenstijl voorbij komen. Aan de ene kant voor globalizering zijn en aan de andere kant de nadelige gevolgen niet willen dragen is natuurlijk een beetje lomp. Verder lekker zitten zeuren over onze co2 uitstoot terwijl we wel lekker alles laten produceren in china.En ze er daar op los laten vervuilen. Waarom zou ik ook hier in nederland voor 24 euro een waterpompje voor mn ruitenwissers van de auto kopen als ik hem voor 9 euro over 3 weken uit china op de mat heb liggen. China groeit enorm ja. Dat komt omdat zij hun eige belangen voorop stellen. Zouden we dat hier ook eens doen in plaats van wat gaan lopen klagen over de ander.