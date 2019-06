Zoveelste poging van Wilders om zichzelf neer te zetten als slachtoffer.

Feit is toch echt dat Wilders beloofde het aantal MArokkanen in dit land te gaan verminderen. Dat kan alleen door hen rechten af te nemen die voor alle NL paspoorthouders gelden. Ofwel: Dat kan alleen door discsriminatie op afkomst, iets zoals we weten na de Holocauset - ja ik sleep hem er maar bij - iets is wat we nooit meer gingten doen, om logische redenen. Wie die logische redenen niet begrijpt hoort niet in dit land thuis en mag wat mij betreft geheel vrijwillig verwhuizen naar Polen of Hongarije.

Afgezien daarvan dien de Trias Politica in acht worden genomen en hebben bestuurders zich verre te houden van beinvloeding van de rechterlijke macht. De Trias is politiek - vvmu - rechtspraak. Opstelten heeft zich niet te bemoeien met waar het OM op ageert. Desondanks is die ruimte er wel: Hij mag een ""aanwijzing" geven. Dat moet dan echter wel openbaar zijn. De vraag is of hij aan die voorwaarde heeft voldaan.

Maar ga nou niet lopen overdrijven alsof we hier in Venezuela of Oeganda wonen. Dat is totaal onvergelijkbaar. In die landen had Wilders allang een ellendige dood gehad in een kerker, we hadden nooit meer van de man gehoord.