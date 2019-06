Geachte selectiecommissie TU Eindhoven,

mijne heren,

Mijn naam is Minous en ik ben een poes. Ik zou graag op uw universiteit verder willen werken aan mijn empirische onderzoek over de beleving van huis, tuin en keuken. Het onderzoek betreft met name het welbevinden van mijn mede poezen en de invloed daarop vanuit de omgeving. Wat maakt me blij, wat niet etc.

Het zal toch niet zo zijn dat u mij bij voorbaat uitsluit vanwege mijn ras of soort. Ook over mijn intelligentie hoeft u zich geen zorgen te maken want mijn baas zegt altijd dat ik de aller aller slimste kat ben van de hele wereld. Hij is een Dr. dus kan het weten. Mijn bazin is een Mr. en spreek en dat is zeer uitzonderlijk mijn baas in dit geval niet tegen.

Graag hoor ik van u,

Minous aspirant PhD