Held of Totaalmalloot?



Goh, gebeurt me niet vaak. Er word om mijn mening gevraagd!?

Ok, goed, komt-ie.



Wagensveld is een held. Hij toont moed om dit te doen, offert zichzelf - tegen beter weten in en ten koste van zichzelf - op voor de belangen van ons volk (incluis de moslims op de foto, want dat is grotendeels ook ons volk), en schuwt daarbij geen gevaar. Een held dus.



Mehdi Karayusuf toont zich moedig. Moedig omdat ik weet dat enkel en alleen al jezelf uitspreken VOOR de vrijheid van meningsuiting, en dat recht boven het 'eigen geloof' (lees: de islam) stellen in veel islamitische kringen gelijk is aan een soort van sociaal-maatschappelijke zelfmoord. Figuurlijk gesproken.



Achmed Akkabi is hier de Totaal-malloot.

Je kan NIET door te wijzen naar (het recht op het beleven van) je eigen religie, andere mensen hun rechten afpakken, of de rechten van anderen (welk dan ook) daaraan ondergeschikt maken. Het is hier geen Iran!

Achmed Akkabi is ook een haatzaaier en roept op tot geweld. Doet hij dat echt? Ja, door te zeggen (citaat) "Iedereen die de moeite neemt om ... oorwassing [is ook geweld, dus mishandeling, dus strafbaar Achmed, lalallaaa lalalalaa laalaah] ... is een held van..." roept hij mensen op hetzelfde te doen als de man op de foto en zet hij dus anderen aan tot geweld.



@politie/OM

Doe Achmed Akkabi aub vervolgen voor haatzaaien. Doe aub gelijk ook hetzelfde met de Wagensveld-meppers op de foto. Dit soort Totaalmalloten brengen niks goeds, alleen maar nog meer ellende en nog meer haat en nog meer geweld.