De ironie van integriteit, vrijdagavond bij Pauw. De bureauredacteur vvd van de NOS, Wilma Borgman, zat aan tafel om te praten over de integriteitslijn die de Vereniging voor Dieven heeft geopend. Uiteraard werd het item ingeleid met een supercut aan hele en halve vvd-misdaden, want geen enkele politieke montage is makkelijker te maken. Maar gelukkig voor de vvd zat hun persvoorlichter Wilma Borgman (NOS) aan tafel om tut-tut-tut te doen: zo erg is die vvd niet, het meeste is beeldvorming en iemand als sjoemelsenator Anne-Wil Duthler is daar het arme zielige weerloze slachtoffer van. Nou. En dat is een SCHITTEREND voorbeeld van falende mainstream media die op arrogante toon schaamteloos nepnieuws op nationaaltelevee verkondigen, teneinde corrupte bestuurders te beschermen.

Waarom we ons hier druk over maken? Omdat zo'n aartsluie omroepambtenaar met haar nuffige neus in de lucht de aangetoonde en bewezen malversaties, halve misdaden, wanbetalingen en corrupte handelingen van Anne-Wil Duthler zit te bagatelliseren door het """beeldvorming""" te noemen, zonder kennelijk maar een letter van de artikelen, bewijzen of uitspraak van de rechter ("voldoende steun in de feiten") gelezen te hebben. Duthler stapte *zelf* naar de rechter en werd door die rechter met kop en kont én een extra trap onder d'r hol weer buiten gezet: de verhalen van Quote waren waterdicht. Niks beeldvorming, Duthler is meer dan een decennium actief onderdeel van de criminele tak van de vvd geweest. Maar zo'n dikbetaalde televisietrut van de NOS wuift het harde en ondergewaardeerde onderzoekswerk van rechtschapen & schrapende freelancers dus achteloos weg als """beeldvorming""". Dit is waarom Nederland een bananenmonarchie is: Niet vanwege de valse daden van de machthebbers, maar door het oorverdovend zwijgen van de vale klerkenkerk van gezagsgetrouwe media.

Bewijsstuk A: