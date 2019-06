Ja, natuurlijk is het allemaal propaganda en ja, natuurlijk heeft die vliegende Fyra (waar we er jaren geleden al tachtig betaalbare van moesten hebben in plaats van de twee onbetaalbare die nu alleen nog maar wat oefenbommetjes hebben gegooid op de Wadden) nog allerlei missie-kritieke malfuncties. Maar goddomme wat is het toch episch om op de televeebuis naar Typhoons, P51 Mustangs, Stef Stuntpiloot, Red Arrows en een echte Spitfire in formatie met een F-16 en een F-35 te kijken. Hebben we drie jaar moeten missen vanwege geld en gedoe en ja, defensiebudgetten en NAVO-normen zijn ook zaken die een permanent scherp kritisch oog nodig hebben. Maar vandaag is het gewoon schaamteloos het hobby-oog op weekendstand en lekker gluren naar Air Power Demo's met Chinooks en Herculessen en mannetjes die uit Cougars fastropen of achteruit een vliegtuig parachuteren. MOGEN WE OOK EENS AF EN TOE. Livestream hierboven, info daarrr, pica's van vrijdag hieronder, sterkte in de Volkelfiles, rij niet tegen een kernbom en pro-tip voor de thuiskijker: de Belgische F-16 heeft de beste war paint, de beste soundtrack en misschien wel de beste skills. Bonustip: de Hercules van de Luchtmacht heet Bob van der Stok en zijn levensverhaal wil je echt lezen.