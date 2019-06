Of je staat demonstreren toe en beschermt vreedzame (!), niet andermans feestje verziekende demonstranten tegen geweld van tegenstanders, of je veegt ze allemaal van de straat en verwijst ze naar eigen grond, de media, het internet en de stembus om hun protest te verkondigen.

Stalken, provoceren en intimideren is geen demonstreren, noch is demonstreren of het verhinderen van andermans vreedzame demonstratie een grondrecht dat in steen gebeiteld is. De "God hates fags" Kerk, Westboro Baptist Church, mag inmiddels zelfs in de VS niet langer demonstreren bij uitvaarten van homo's of veteranen, puur omdat men dat onkies vindt op die tijd en locatie en hun naasten niet wil kwetsen. Ben ik wat ambivalent over. Heel principieel kan je dan roepen dat een "grondrecht" geschonden wordt, maar je kunt nog altijd je mening uiten op wellevender manieren.

En dit komt van iemand die een bloedhekel heeft aan radicale Moslims, Chistenen, Socialisten, Groenen, (echte) Nazi's en mensen in het algemeen die hun ideologie aan een ander wil opleggen met dwang of geweld. Er zijn effectiever methoden het intolerantiegehalte omlaag te brengen met dichtere grenzen en niet langer foksubsidies uitdelen aan ondergemiddeld volk. Plus een emigratiepremie voor datzelfde volk.