Mij best, maar dan ook consequent zijn en geen enkele demonstratie meer toestaan. Ook niet van vakbonden of overbetaalde onderwijzers met teveel vakantie op het Malieveld of sneue Pietenhaters die volksfeesten en tradities willen vernaggelen. Daar is duidelijk ook geen "draagvlak" voor, want vrijwel elke demonstrant vertegenwoordigt slechts een minderheid. Als je de meerderheid vertegenwoordigt heb je verkiezingen om je zin te krijgen. Ben dan wel geen voorstander van de dictatuur van de meerderheid, maar is wel wat ordentelijker en minder storend dan krijsende extremistjes die voor je deur komen staan of je komen stalken om hun "punt" te maken. En een minderheid laten dicteren wat we moeten doen en laten is al helemaal ontoelaatbaar.

Of iedereen mag demonstreren en elke poging dat met geweld te verhinderen wordt genadeloos afgestraft, of iedereen beperkt zich maar tot een spandoek in zijn eigen voortuin of plakkaat achter zijn eigen raam en reaguren op internetfora, inbellen bij de radio of een advertentie zetten in de krant. En uiteraard eens in de zoveel tijd z'n stem in de stembus laten schallen.

En ook dit "incident" bewijst weer: grenzen dicht(er). Ik heb geen behoefte een dependance van Erdoganistan te worden met de daar geldende normen voor democratie en vrijheid. Het is geen recht om een land te koloniseren tegen de wil van de plaatselijke bevolking, laat staan een gelijk recht voor iedereen om je in een land naar keuze te vestigen. Als we al niet "racistisch" mogen discrimineren over wie we collectief wel en niet willen toelaten in ons land, dan gewoon o.b.v. respect voor gelijke rechten en vrijheden of grenzen dicht(er) voor iedere migrant. Mayonaise maak je ook door langzaam kleine beetjes olie aan ei toe te voegen en flink te mengen, anders gaat het schiften en moet je je helemaal suf kloppen om er nog iets van de maken.

Ook spreiden van de reeds geschifte risicogroepen wellicht. Als we het binnenlandse recht om je te vestigen op de plek van je eigen voorkeur niet geheel willen schenden, kun je i.i.g. proberen om 50% van de woningen met voorkeursrecht op te kopen en door te verkopen en sociale woningen te verhuren aan niet-risicogroepen, en in normale en betere wijken omgekeerd, om de wanverhoudingen recht te trekken en nergens meer een meerderheid van onaangepaste allochtonen is.