Of iedereen mag vreedzaam demonstreren (en provoceren) en dan moet je ook elke geweldpleger die dat wil verhinderen van straat spuiten met een waterkanon of oppakken en vervolgen, of niemand mag demonstreren. Gelijke rechten voor iedereen, ongeacht afkomst.

Begin langzamerhand toch wel te neigen naar het laatste. Het land dient niet bestuurd te worden door demonstraties, maar via de (grond)wet en de stembus. Op het Malieveld of de Dam met een miljoen mensen gaan staan als minderheid betekent niet dat je je zin moet krijgen. Je kunt stemmen, op privégrond je bordje of spandoek ophangen of leuzen skanderen zolang je de openbare weg niet blokkeert, mensen niet stalkt of hindert in hun dagelijks leven. Je mag je mening uiten in het openbaar, in de krant of op tv of internetfora, maar niet de openbare orde verstoren of dreigende drommen vormen. De preciese meerwaarde waarom je varkenslapjes op een openbare weg voor een moskee moet eten of Sinterklaasfeesten verpesten met je "mening" ontgaat me een beetje.

Behalve om de tolerantie van moslims uit te testen wellicht, maar daarvan weet je het resultaat ook van tevoren wel. Ze worden ook niet toleranter erdoor. Het probleem moet bij de bron worden aangepakt: dichtere grenzen, selektiever zijn wie je binnenlaat. Als dat niet kan op basis van geloof wegens discriminatie dan op basis van andere criteria zoals vrijheid van mening en gelijke rechten onderschrijven, redelijk hoog opgeleid zijn of hoog IQ hebben, een agressietest, je eigen bestaan hier kunnen financieren, noem maar op. Wil men ook daar niet mee akkoord, dan gewoon grens dicht voor iedereen of een laag maximum aantal per jaar. Geen foksubsidies meer voor mensen die eigenlijk geen kinderen willen noch kunnen betalen, maar een belastingaftrek voor wie ze zelf kan opvoeden.

En een actief spreidingsbeleid om achterstandsgroepen niet langer op één plek te concentreren. Wie in een achterstandswijk wil wonen als achterstandsgroep komt onderaan de huurwachtlijst te staan, koopwoningen kunnen met voorkeursrecht worden opgekocht en verkocht\verhuurd aan mensen zonder achterstand of hoog risico. In wijken waar de concentratie achterstanders lager dan het landelijk gemiddelde ligt, krijgen die weer voorrang. Wederom, als het niet mag van policor o.b.v. nationaliteit of geloof, dan inkomen, opleiding of beheersing van de Nederlandse taal via een toets.

Tenzij je die groepen graag alleen in hun eigen getto wilt laten leven, maar dan krijg je dus dit soort scènes en is ook de kritieke massa om een (extremistische) moskee van slechts één etnische groep op te richten of Islamitische normen in de wijk af te dwingen sneller bereikt. Het zal ook de "rassenvermenging" tussen Turkse\Marokkaanse kolonisten en autochtone blanke inboorlingen niet echt bevorderen. Of zo je het policor wilt stellen, het is niet integratiebevorderend.