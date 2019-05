Pegida heeft geen zin meer in het gehannes bij het gebedshuis. Geen idee wat Pegida sowieso bij die Eindhovense Al-Fourqaanmoskee zou gaan doen, want islam is zoals iedereen weet een geloof van vrede, islam is peace zeg maar - behalve dat er soms uit naam van de profeet wat lichaamsdelen door de concertzaal vliegen, maar kleinigheidjes houd je toch. Pseudoboswachter Erwin Waddinxveld en zijn speklap-brotherhood wilde met zijn Rollende Keukens-parodie de moslims in ieder geval haarfijn komen uitleggen dat het anno 2019 (genderneutrale toiletten enzo) echt niet normaal is dat de vrouwtjes niet door dezelfde ingang naar binnen mogen als de mannetjes. Openlijke kritiek op regressieve gebruiken binnen de islam is volkomen gerechtvaardigd, maar Waddinxveld en zijn kornuiten hebben door hun sneue gestakker nou eenmaal de gunfactor van een pak pannenkoekenmix (volkoren). En op die vloedgolf van ongeriefelijkheid komt het langharige rapaille van Antifa binnensurfen, om de bijeenkomst aldaar nog net even wat kutter te maken dan het zonder geweldsverheerlijkende idioten al was. Die Antifa-gasten hebben hun verstand reeds kapot geblowd, maar die bomenknuffelaars die gisterenavond in Timmerfransiaanse retoriek 'een haag van liefde' rond die moskee hebben aangelegd zijn simpelweg compleet achterlijk.

De leiding en bezoekers van de fundamentalistische en salafistische haathut Al-Fourqaan zijn namelijk best wel dubieus, om niet te zeggen ongelooflijk kudt. Zo ongelooflijk kudt, dat zelfs Antifa-Light van Doorbraak de tegendemonstratie maar even laat schieten (paf): "In die publicaties hebben we blootgelegd dat het salafisme in woorden en met daden vijandigheid koestert tegen elementaire linkse waarden als directe democratie, secularisme, seksuele vrijheid en zelfbeschikking, gelijke rechten ongeacht gender en/of levensovertuiging, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en het in gemeenschapshanden brengen van de economie. Fundamentalistische moskeeën zijn bastions van een beweging die als eerste en laatste doel hebben de vernietiging van alles dat links en feministisch is." Well well well! Dat is gewoon. EEN UITSTEKEND VERHAAL! Maar goed, de Pegida-demo gaat vanwege hekken en kooien dus niet door, en nu is het alleen nog maar wachten op juichfilmpjes van blije salafisten en AFA-wappies, want de tegendemonstratie gaat ondanks de no-show van de tegenstander wél gewoon door.

Boze Waddinxveld