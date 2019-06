Bonnie wordt in de beste tradities klaargestoomd voor een leven als ambtenaar, ongeschikt voor een echte baan. Het wicht leeft de droom van een federaal en inclusief lievv continentje, maar doet geen moeite zich in te lezen. En dan dat belerende toontje. We are from the government and we are here to help you (in andere versies: het is voor uw eigen veiligheid). Djeezus fuck.