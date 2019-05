Haat is een heel normale en gezonde menselijke emotie, die verhindert dat anderen zomaar over je heen lopen. Het dient alleen gekoppeld te zijn aan een minimum aan zelfbeheersing, en de enige logische grenzen van vrijheid van meningsuiting liggen bij geweld en oproepen tot geweld, of bewust (!) misleiden om een ander te schaden of jezelf te verrijken.

Niemand kan garanderen dat hij\zij\xij onbewust of onbedoeld wel eens een onwaarheid spreekt. Of vasthoudt aan een comfortabele leugen omdat de waarheid te pijnlijk is. En niemand kan redelijkerwijs eisen dat meningen niet mogen kwetsen of haat opwekken, want dat is subjectief. Een moordenaar of verkrachter een crimineel noemen is vast ook heel kwetsend voor de persoon in kwestie, en wekt ook haat op bij en tegen hem of haar, maar is wel gewoon waar. En scheldwoorden als verpakking zijn niet netjes, maar geen reden om dan de mening of in dit geval waarschuwing, met de verpakking maar weg te smijten. Sukkels is trouwens nog vrij mild uitgedrukt.

Het wordt helemaal potsierlijk als je iemand het zwijgen oplegt wegens "haatzaaien", terwijl die waarschuwt tegen het importeren van een groep die het gehalte haat, intolerantie, voorstanders van ongelijke rechten voor vrouwen of de hele alfabetsoep aan seksuele of genderfluïde minderheden juist aanzienlijk verhoogt. Nog afgezien van de hogere criminaliteitscijfers, enorme kosten wegens chronische werkloosheid en enkele ontploffende, stekende of paffende terrorist. Dat zijn gewoon feiten, helaas. Niet een mening of blind haatzaaien.

Aan sommige nuffige types die vinden dat vrijheid van meningsuiting engere grenzen kent dan geweld of bewuste oplichting (en daarmee een zinledig begrip wordt) de vraag: als vrijheid van meningsuiting zo relatief is, waarom is antidiscriminatie en het gelijkheidsbeginsel dan zo absoluut? Waarom zijn daar ook geen grenzen aan, zoals een land terreur en het risico op religieuze dictatuur of culturele regressie, willen besparen? En al helemaal als het dichthouden van de grenzen voor bepaalde risicogroepen (of desnoods helemaal dicht) juist als effect heeft dat de haat, het geweld, de discriminatie en ook de uit nood geboren aanhang voor "populisten" afneemt?