Het is natuurlijk wel treurig voor Wilders dat zijn achterban wegloopt gezien de risico's die hij heeft gelopen. Maar zijn uitspraken en ideeën gingen voor veel potentiële kiezers zoals ik, nét teveel over het randje. Ik blief geen kopvoddentaksen, knieschoten voor hooligans, een eigen Guantanamo Baai, reductie van een historisch (naar) boek als de Koran tot een Donald Duck formaat, vage beloftes over minder Marokkanen in het algemeen, enzovoorts.

En dan ook nog alles zodanig dat hij bij voorbaat al buitengesloten werd door andere partijen, die met hun "kartel" alles bij het oude wilden laten of op volle kracht door willen gaan met meer overheid, meer EU en meer kwalitatief matige import. Het blijft mij een raadsel of dit nu een bewuste strategie was of een kwestie van onbedoeld je eigen Kristallnacht organiseren en daarmee je eigen glazen ingooien.

Baudet moet trouwens ook uit gaan kijken, vind ik als trouw FvD-stemmer dan. Hij doet ook wat teveel onhandige uitspraken en vertoont soms bizar gedrag zoals die Boreale Uilentoespraak. Als je de Mammoet van de EU wilt vellen, moet je niet een potentieel zeer grote groep liberale of neutralere kiezers af gaan schrikken met (neo)conservatief gefilosofeer over de plaats van de vrouw in de maatschappij. Dat levert je wel gratis publiciteit op, maar niet per se meer stemmen, of hooguit weer een heel specifiek hoekje van de vijver. Dat veel mensen je het liefst zouden stenigen betekent nog niet dat je zelf de bakstenen aan moet reiken.

Blijf gewoon komen met een redelijk, haalbaar en gematigd programma en gematigde, realistische uitspraken. Je hoeft niemand naar de mond te praten of de waarheid te verbloemen, maar maak het ze onmogelijk om die spijkers op laag water te vinden om je mee aan het kruis te nagelen.

Waarom minder EU? Omdat teveel macht in één hand gevaarlijk is en er niet zoiets bestaat als één maat die elk mens of elk volk past. Omdat het pure arrogantie is om te denken dat je één perfecte wetgeving kunt bedenken en opleggen aan iedereen. Waarom minder overheid? Omdat mensen hun eigen leven willen bepalen en dat gaat niet als de overheid alles voor je beslist en al je geld waar jij voor gewerkt of geïnvesteerd hebt betweterig voor of tegen je uitgeeft. Waarom minder ongecontroleerde immigratie? Omdat je Nederland en Europa vrij wilt houden, alleen tolerante mensen binnenlaat die respect hebben voor vrijheid en gelijke rechten voor iedereen, omdat je niet NL en de EU wilt opzadelen met mensen die vooral de gewone burger geld gaan kosten of het aantal geweldsmisdrijven komen verhogen.

En in je privétijd, als er geen camera's of microfoons aan staan, of nog liever pas nádat je je missie hebt volbracht, mag je in vrijheid van meningsuiting naar hartelust keuvelen over welke rol je het liefst aan een vrouw toebedeelt, je vermoedens over de "deep state" of andere zaken die voor je politieke programma zelf niet relevant zijn en ook niet helpen haar te verwezenlijken.