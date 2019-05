De nodige bagger is door de maanden heen over Otten heen gegooid.

Dat heeft hij grotendeels aan zichzelf te danken, door zijn interview met het NRC. Toch vind ik dat de man een deel van de kritiek niet heeft verdiend. Zijn analyses zijn scherp, goed (strategisch) doordacht en to the point.

En hij heeft hart voor de partij.

Neem nou dit interview. Wanneer is het gepubliceerd? Gisteren. Ná de verkiezingen van het Europees Parlement en ná de verkiezing van de Eerste Kamer (door de leden van de Provinciale Staten). M.a.w. hij heeft deze datum doelbewust gekozen om de schijn van “gerommel binnen de partij” voorafgaand aan de verkiezingen te voorkomen, en daarmee de partij van kwaad te besparen.

Ongetwijfeld dat hij graag KEIHARD had willen uithalen naar zijn rivalen, maar om “zijn kind” niet kapot te maken heeft hij al die tijd op zijn tong gebeten. Dat siert de man, hoe je ook verder over hem denkt.

Zijn interview lijkt ingegeven te zijn door oprechte kritiek op Baudet. Ik bespeur bij mijzelf ook het gevoel dat ik af en toe Baudet met tegenzin zit te verdedigen, terwijl zijn (korps)ballerige gedrag mij steeds meer de keel begint uit te hangen.

Aan Baudets intelligentie twijfel ik niet, nooit gedaan ook. Maar waarom probeert Baudet op punten die met beperking van vrouwenrechten te maken hebben te scoren, nota bene vlak voor de verkiezingen? Dit zijn punten die in de V.S. onder “altright” en "social-conservatives" (en hier te lande wellicht de SGP-aanhang) misschien interessant zijn, maar hier in Nederland denkt de grote meerderheid van de Nederlanders (m/v) daar toch echt heel anders over.

En dat bleek ook, gezien de negatieve media aandacht en de – vermoedelijk – mede daardoor minder goede uitslag voor de EP-verkiezingen. Die minder goede uitslag is daarnaast wellicht mede te verklaren door de radicalere standpunten van Baudet over de Nexit. Eppink en Otten zijn NIET voor een Nexit, noch de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking nóch ongeveer 50% van de Forum-aanhang!

Dus hoe zit het nu Thierry? Ben je nu een serieuze politicus met een doel (Nederland beter maken, dus door bijvoorbeeld je in te zetten voor stevig optreden tegen de massa-immigratie van paupers naar dit land) of ben je een schreeuw-intellectueel die gewoon graag een breed podium zoekt om op te kunnen rellen/roeptoeteren en daar dan het Forum als interessante vehikel voor gevonden heeft?

Oh, enne, iedereen hier gaarne even niet zielig zeiken over die 2100 Euro uitspraak. Duidelijk is dat Otten - geen dom en onbemiddeld man - dit aanvoerde om duidelijk te maken dat hij niet in de Eerste Kamer is gaan zitten om zijn zakken te vullen, maar om "zijn kind" te ondersteunen. Wat de man aan uren kwijt is aan het EK-lidmaatschap zal hij in de private sector ongetwijfeld voor veel hogere bedragen kunnen factureren.