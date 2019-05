Dit is een algemeen beeld van moeders die thuis zijn, dat het geweldig zwaar werk is. U en ik weten dat in een uurtje per dag het huis wel proper is, dat op kinderen letten nou ook weer niet zo moeilijk is en dat die 4 uur per dag die de huismoeder aan TV/Instagram/telefoontjes besteed echt niet zo noodzakelijk is. Aan de andere kant denken werkende vaders vaak ook weer dat hun werk zo zwaar is terwijl 90% van hen het grootste deel van de dag doen alsof ze werken op kantoor en/of een beetje nutteloze vergaderingen aan het bijwonen zijn.