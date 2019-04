Dit theater interesseert mij niet. Het gaat niet om Otten of Baudet of Rutte of Klaver. Om het maar even stout en fout te zeggen: Du bist nichts, dein Parteiprogramm ist alles"...

Het maakt mij geen biet uit welk poppetje daar zit, zolang ze gewoon uitvoeren waar ik op gestemd heb. En dat is niet op jullie ego's of eventuele zelfverrijking. Dat je interne kritiek hebt, prima, maar uit die eerst binnenskamers voor je er zomaar mee naar buiten loopt, want welke meerwaarde heeft dat?

Als je je partijprogramma wilt aanpassen omdat je met goede argumenten vindt dat het beter kan, ook goed, maar dan de vólgende ronde. Wij hebben nu gestemd op het huidige (of we het daar geheel mee eens zijn of niet) dus voer dat gewoon uit. Als je alsnog een zwaai naar pro-EU of open grenzen of grotere overheid of baantjescarrousel en partijkartel wilt maken heb ik dat graag van tevoren zwart-op-wit, want dan weet ik dat ik waarschijnlijk een betere kandidaat zal gaan zoeken. Kiezersbedrog verlies je mijn stem mee, zoals VVD en D66. Je stemt op liberalisme en minder overheid en krijgt het tegenovergestelde.

Wie ondertussen waar zit laat mij volkomen koud. Als je kritisch kunt nadenken en je taak als controleur van de regering kunt uitvoeren is dat een mooie bonus, maar je zit er wat mij betreft voornamelijk als anoniem stemvee. Zoiets als uitbesteden van een taak die je zelf vervelend of ingewikkeld vindt, je huis laten schoonmaken i.p.v. het zelf doen, of je financiële zaken door een accountant laten afhandelen. Het bespaart je tig referenda voor de prijs van één stembusgang. Maar heb niet de pretentie dat je meer bent dan dat.

WIJ de kiezers bepalen, jullie presenteren je verkooppraatje waar wij dan eentje uit kiezen en dat voer je uit. Als je die klus niet naar behoren en redelijkerwijs naar beste van je kunnen uitvoert kun je een volgende opdracht vergeten.