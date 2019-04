:

Raar maar waar in vergelijking met Jeroen Dijsselbloem versus Woutertje Bos was Bos een hele goede minister van Financiën. Ook de duurste want toen hij terug reed uit Brussel in 2008 nadat hij ABNAMRO had gekocht wist hij niet eens hoeveel hij uit had gegeven 30 of 50 Miljard, en dat zonder mandaat.

Beste voor FvD is dat Baudet en Otten toch maar weer door 1 deur gaan, zoals Hiddema denk ik ook wil. Dit soort groeistuipen zijn onvermijdelijk bij een jonge partij. Otten hoeft voor het geld niet te frauderen of te graaien hij heeft geld zat. En dat FvD de rekening van het zorghotel van Hiddema betaalde is logisch en sociaal, Hiddema werkte gewoon door en legde interviews en dergelijke af tijdens zijn herstel. Een betrokken werkgever betaalt in een dergelijk geval de rekening.