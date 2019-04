Die twee theoretische weglopers verdienen het dan eigenlijk ook om door "het Kartel" belazerd te worden. Waar baseren dat soort figuren eigenlijk hun stem op? Iedere scheet of rel in de media of in een partij is blijkbaar voldoende om die windvanen te laten omslaan.

Als je als liberaal, EU-skepticus of tegenstander van (te) open grenzen bij FvD uitkomt omdat hun program je het beste past of omdat je genoeg hebt van de bestaande partijen die hun beloften niet nakomen of hun principes zien als wisselgeld voor de macht en gerust A zeggen te willen, maar B doen in een regeerakkoord, wat is dan je alternatief? Gewoon maar weer braaf VVD\D66 stemmen? De bokkepruik opzetten en dan maar helemaal niet stemmen, met als gevolg dat zelfs de kans op enige verbetering of zelfs maar de bestaande orde frustreren, nihil is?

Ik ben als FvD-stemmer het ook lang niet met alles eens. Over die Otten laat ik het oordeel aan een eventuele rechter als het werkelijk om iets frauduleus ging. Verder moet een politieke partij zelf weten volgens de interne statuten en regels welke poppetjes ze neerzetten om het partijprogramma ten uitvoer te brengen. Om als kiezer Rammstein en de Hollende_Kleurling hierboven losjes te parafraseren: dein Gesicht ist mir egal... Zolang de gekozenen zich maar aan hun beloftes houden of die minstens niet breken.

Dus niet anti-EU blaten, maar vervolgens vrolijk meewerken aan vergroting van EU-macht om wille van het pluche of de persoonlijke ambitie, niet zeggen voor dichtere grenzen te zijn en vervolgens de sluizen wagenwijd open te zetten en Marrakech-verdragen te tekenen en niet beweren voor referenda te zijn (waar ik persoonlijk dan wat skeptisch over ben op principiële liberale onderwerpen of kwesties van gezond verstand) maar vervolgens de uitslag naast je neerleggen.

Maar in vredesnaam, baseer je stem op iets concreets, zoals het eens zijn of zo min mogelijk oneens met de partijpunten, en uiteraard wat ze daar in de praktijk mee doen qua stemgedrag. Gewoon samenwerken met andere partijen op de punten waar je het eens bent, de punten waar je het oneens bent laten liggen en een coalitie vormen met een meerderheid die de meeste punten van de deelnemende partijen kan invoeren, of juist zo min mogelijk punten waar ze tegen zijn. Als alle partijen gewoon duidelijk zijn over wat hun standpunten zijn, is het een kwestie van Ja\Nee\mits invullen en een spreadsheetje maken met een optelsom van alle mogelijke meerderheden. Hoef je ook niet oeverloos onderhandelingen te voeren en je kiezers te bedriegen. Maar ja, dan moet je als PvdA niet ineens rechts gaan doen of als VVD links... En ook met de kaarten op tafel waar je nu eigenlijk voor staat op specifieke stellingen.

Moddergooien over karakters, spijkers zoeken op laag water door iemands uitspraken te fileren en krom te interpreteren, miepen over interne partijpolitiek, stemmen op het lekkere koppie of kontje, daar bereik je niet een representatief soort overheid mee. Dan gaat het over alles, behalve de inhoud.