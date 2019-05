Met dank aan de Guardia Civil te Melilla. "Three African migrants, including a 15-year-old girl, have been found squeezed inside compartments built behind car dashboards and seats at a border crossing from Morocco into Spain. Police found the girl, and two men aged 20 and 21, when they searched three separate cars at the crossing between between Morocco and the Spanish territory of Melilla within a space of just three hours." Ja, kunnen we flauwe grapjes over maken natuurlijk, maar jezus. Het leven zou zich maar op een manier ontvouwen waardoor dit de moeite waard lijkt.