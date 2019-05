Hm... Nou baseer ik mijn stem op FvD als "liberale individualist" gewoon op het partijprogramma en ben benieuwd of dat ook werkelijk uitgevoerd gaat worden in de prakijk. De andere partijen vallen al bij voorbaat af, want die zijn zelfs in theorie al tegen liberalisme. Zij het dat ik om praktische redenen van behoud van liberale waarden tegen vrije migratie ben, wat sommigen wellicht paradoxaal of onliberaal kunnen vinden.

Maar ik heb het hele stuk gelezen en voel me daar toch niet helemaal senang bij. Zelfs al zijn het slechts filosofische bespiegelingen of persoonlijke voorkeuren van Baudet. Natuurlijk is het vervelend als Franse boeren hun baan verliezen doordat de Derde Wereld het voedsel veel goedkoper kan leveren. Al betekent dat wel veel meer welvaart voor straatarme Derde Wereldboeren en goedkoper voedsel voor de 95% van Frankrijk die niet in de agrarische sector werkt (sterker, zelfs goedkoper voor de overige 5%).

Dat is nu eenmaal de realiteit van een vrije markt die zorgt voor een zo laag mogelijke prijs voor zo veel mogelijk, dan wel kwalitatief mogelijke productie. Aanbod die zoveel mogelijk voldoet aan de vraag. Daar hebben alle Fransen, Nederlanders en wereldburgers die in een kapitalistisch systeem leven mee te maken, niet alleen boeren. En zorgt uiteindelijk netto voor meer welvaart voor zoveel mogelijk mensen, vergeleken met het "alternatief". Als iedereen een garantie op baanbehoud moet krijgen, zou je de hele economie moeten bevriezen en alle goedkopere import of nieuwe productieverhogende uitvindingen moeten verbieden. En je mag ook nooit je uitgavenpatroon aanpassen, want dat zou kunnen betekenen dat iemand werkloos wordt of van baan moet veranderen. Ga je nu met 10% van je geld naar de HEMA (of de lokale boer) zou je dat tot in lengte van dagen moeten doen.

Dan het hele verhaal over verlies van collectieve waarden of geloof. Natuurlijk is het ergens ontmoedigend als je erachter komt dat het leven geen doel heeft en er geen God is of ander Ideaal die je kan dienen. Al betekent het ook dat je daardoor je eigen doel kunt kiezen i.p.v. dat je bij voorbaat de zekerheid hebt van de Dood en ook nog iedere stap daarnaar voor je wordt bepaald door die Ideologie. En ik kan me zeker voorstellen dat je het leven leeg vindt, omdat er niet "meer" is. Maar dat is ook de realiteit. Constateren dat er niets is, is de waarheid accepteren, geen nihilisme. Dat de waarheid pijn doet, betekent niet dat je dan maar liever een gelukzalige gek in het gesticht moet worden die zo blij is dat hij Jezus is of "God" met hem praat.

Wat is je alternatief? Het creëren van een illusie van God of Natie als een soort metafysisch iets? Mensen laten geloven in een prettige leugen i.p.v. een ongemakkelijke waarheid? De natie is voor mij niets anders dan een reëel iets: een groep mensen die zich door taal, historie en\of cultuur verbonden voelt en graag onafhankelijk of autonoom wil wezen. Niemand wil een minderheid worden in eigen land, maar dat betekent niet dat de Natie meer is dan slechts een groep mensen met een gedeelde taal of geschiedenis. Idealiter zou ik zelfs voor vrije migratie zijn, als er niet zulke grote verschillen in respect voor liberale waarden en gelijke rechten heerste tussen de verscheidene volkeren, en als migranten zich gewoon zou aanpassen i.p.v. kolonies vormen.

Dan dat stukje over feminisme. Zeker waar, er zullen een hoop vrouwen (en mannen) ontevreden zijn als ze erachter komen dat dromen van grootse carrière, oneindig geluk met een ideale partner, kindertjes die alleen maar presteren en nooit blèren, in duigen vallen. Wederom: welkom in de realiteit. Dat die soms best wel vervelend of banaal is, wil niet zeggen dat je daarom ineens "weer" (was men dat ooit?) domweg gelukkig zult zijn in de ouderwetse rol van huisvrouw en thuisblijvende moeder. Laat iedere vrouw dat graag voor zichzelf bepalen. Als je achteraf niet 100% gelukkig bent door te zijn gegaan voor fulltime carrière of voltijds moederkloek, is het je eigen schuld. En het is zeer de vraag of je bij de omgekeerde keuze wél volmaakt gelukkig was geworden.

Het lijkt me ook absoluut het paard achter de wagen spannen om de vrouw weer (vrijwillig?) achter het aanrecht te laten plaatsnemen en vooral kinderen uit te persen, omdat hullie de Islamieten of andere ideologisch bevlogenen het ook doen en ons daarmee dan zouden vervangen. Gewoon die grenzen dichtgooien en zorgen dat je geen fokpremies meer geeft aan mensen die niet hun eigen kinderen kunnen verzorgen of betalen. Geef alleen kinderbijslag op verzoek en in ruil voor een prikpil of spiraaltje, en geef een belastingaftrek voor mensen die zelf kinderen kunnen en echt willen krijgen. Daar stimuleer je hopelijk het deel van de maatschappij mee die wel voor zichzelf kunnen denken i.p.v. degenen die denken dat ze kinderen moeten baren voor God en Vaderland.

Geluk, zowel puur fysiek als geestelijk, is niet het doel van het leven, want dat heeft geen doel, tenzij je daar zelf voor kiest. Ongeacht of je je vastklampt aan illusies van Religie of seculiere Idealen. Daarom is het liberalisme voor mij de beste keus: de enige ideologie die je jouw eigen Ideaal of Doel laat kiezen in het leven, zolang je die keuze voor een ander ook respecteert. Maar garantie voor geluk krijg je er zeker niet bij.

Laat onverlet dat ik behoudens onliberale wijzigingen in het partijprogramma of tegengestelde uitvoering in de praktijk gewoon op FvD blijft stemmen als de best passende. Maar dit soort aartsconservatieve, theoretische bespiegelingen, die toch wel erg aanschuren tegen de cultuur van vrouwen als broedmachine en geloof als opium voor het volk, maak je mij als kiezer niet blij mee.