Ik word zo langzamerhand doodziek van Nederland, met dat steeds verder uithollen van vrijheden.

Als je de politiek hoort, van hoog tot laag, hebben ze het zo graag over 'het poldermodel'. Wat is dáár inmiddels nog van over? Geen ene flikker. Ja; samen polderen ze zich helemaal de tiefus. Lekker klimaattafelen met zn allen bijvoorbeeld, iedere belanghebbende mag mee polderen maar die kudtburger moet zn bek houden en de rekening betalen.

Dáár word allang geen spatje 'polder' meer aan vuil gemaakt. Gewoon LUIS-TE-REN en juichen voor vadertje staat. Dat ze gvd in dat klimaatakkoord hebben dúrven opnemen dat een gemeente 'binnentredingsrecht' krijgt om je ff-ing gaskraan dicht te draaien zegt toch ook al zoveel. Ze hebben intussen werkelijk het schijt aan de burger gekregen. Bevalt de mening van de burger niet, past die niet in het zoveelste van god losgezongen hysterisch Deugende "beleidsplaatje"?

Onderdrukken, bagatelliseren, belachelijk maken, karaktervermoorden, OM erop af sturen als een stel gedresseerde vechthonden; de overheden vinden geloof ik dat alles is geoorloofd. Dat ze op eenzame hoogte per decreet mogen vóórschrijven wat U wel of niet mag denken, wat U wilt, hoe U Uw geld gaat uitgeven, hoe Uw toekomst eruit mág gaan zien, hoeveel U over mág houden van Uw loon, hoe U Uw huis verwarmt, welke auto U mág rijden, hoe lang U onder de douche mag staan, hoe vaak U de wasmachine aan zet, de plee doortrekt, wat U mag drinken en wat U mag eten en dat u gaat délen. Jawel, U gáát delen, Uw welvaart, Uw toekomst, Uw achtertuinen en Uw kinderen; ze gaan gedeeld worden. Want socialisme. Want immigratie. Want klimaat. Want EU.

Wat is er over van dat ooit geroemde poldermodel? Geen zak. De overheid is verworden tot een onderdrukker van meningen en van vrijheden. "Valt wel mee joh, maak je niet druk" hoor je aan alle kanten. Maar het valt helemaal niet mee gvd. Tien jaar geleden kon je nog alles zeggen wat je wilde, grapjes maken over alles en iedereen. En moet je nu zien. Als je iets verkeerds Twittert krijg je een ban, pleur je iets op Facebook word je door het OM vervolgd, roep je iets over een AZC word je de mond gesnoerd of komt de politiek 'preventief' op je voordeur bonken. En dat is 'nog' maar het begin. Gezien de immigratie en klimaatdraaiboeken die al gemaakt zijn, en waar ze zich niet voor schaamden om er een handtekening onder te zetten, noch om het werkelijk tegen alle maatschappelijke tegenstand in, te gaan implementeren geeft wel héél goed hoe intens arrogant de overheid is geworden. Ze denken intussen echt dat ze de baas zijn.

En de polder? Die loopt vol met aso-AZC's, met criminaliteit, met maatschappelijke onrust, nieuwe verzuiling, onvrede en een nieuwe onderklasse van armoedzaaiers die nog maar net genoeg centen hebben om de verplichte, alsmaar explosief stijgende Staatsrekeningen van zorg en energie te betalen. Een prachtige toekomst lonkt in de polder.

Maar dan wel alleen voor de uitverkorenen.