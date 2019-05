Tja elke keer vooraan starten en eindigen dank zij party mode en zo. Ik heb ergens wel het idee dat in de tijd van Senna de auto's qua prestaties wat meer aan elkaar gewaagd waren (gemiddeld gezien). Kijk ook naar rijkunst in de zin van inhaalacties en dergelijke. Hamilton is een geweldige coureur, maar als je ze zij aan zij laat starten in identieke auto's, dan zet ik toch in op Senna.