"we ze eigenlijk met geen enkel ander dossier van belang ook maar een seconde vertrouwen." Geen enkel *ander* dossier? Ik vertrouw ze evenmin met het klimaatdossier. Sterker nog: ik vertrouw ze juist met dat dossier niet. Omdat het klimaatprobleem slikken of stikken is: we moeten wel. Dat is een mandaat om de volledige samenleving op z'n kop te zetten, en dat is iets waar die maakbaarheidstypes van smullen. Een aantal van hen (en niet de minsten) roepen al openlijk dat de energietransitie een uitgelezen kans is om de ongelijkheid in ons land te verkleinen.



Juist vanwege de mogelijk verstrekkende gevolgen van een veranderend klimaat en onze tegenmaatregelen vereist dit dossier ratio, zorgvuldigheid, degelijkheid en verstand. En zouden de milieuclubjes eigenlijk meteen al buitenspel moeten staan; die spelen het puur op emotie. Angst aanjagen, zeikmeisjes in het parlement laten spreken, en dit soort acties. Tuurlijk, dat is allemaal voor de "bewustwording". Maar de meeste mensen zijn al "bewust" geworden, en zijn nu vooral bang. Bang dat we straks honderden miljarden hebben uitgegeven en onze economie op z'n gat ligt, zonder enig noemenswaardig effect op het klimaat, en dat dan niet omdat we maar een klein landje zijn, maar simpelweg omdat we het geld aan de verkeerde dingen hebben uitgegeven.