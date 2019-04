Van de week mn Buurtapp account (dorpje) gedeactiveerd na een klagende buurvrouw over de kermis die hier in deze periode sinds in een jaar over 40 al staat, dat, en uit zichzelf weggelopen tuinstoelen, de kat die voor de negentiende keer als vermist wordt opgegeven en een mafketel die hondendrollen verzameld er vervolgens foto’s van maakt en vraagt of van elke drol de rechtmatige eigenaar zich even wil melden om deze op te halen.

De vrouw kon zichzelf niet meer verstaan in haar achtertuin door het geluid vd kermis, en het was maar een vraag (ja zo begint het, met maar een vraag) en de kinderen kunnen niet slapen, en ‘s ochtends gaat de wekker heel vroeg ...

Gelukkig veel andere inwoners die vonden dat ze niet zo moest zeuren.

Maar ik had haar en anderen door de gegeven voorbeelden van hierboven beledigd en het zou inderdaad maar beter zijn om me af te melden ...

Beledigd ...

Wat is er toch gebeurd dat iedereen en zn moeder vandaag de dag maar denkt beledigd te moeten zijn? Zucht de Buurtapp.

Voorbehouden aan die schijtstad? Ik dacht het niet.

Kusjes.