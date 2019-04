Gister werd op het Plein te Den Haag de Verklaring van Verzet uitgesproken, zie hier hun battle map voor deze week. Vandaag bezetten ze een gebouw in Den Haag, en het is vooralsnog onduidelijk of ze daar ook weer allemaal dood gaan. Donderdag gaat iedereen op elke universiteit dood - "Studentengroepen binnen Extinction Rebellion Nederland roepen hun universiteiten op om tegen klimaatverandering te handelen. In studentensteden in heel Nederland worden die-ins georganiseerd om deze oproep kracht bij te zetten." Normaalste zaak van de wereld allemaal.

Maar vanaf vrijdag begint het feest pas echt, want dan begint de Swarming in Den Haag. "‘Swarming’ is een tactiek om met relatief weinig mensen het dagelijks leven te ontregelen. Verschillende groepen, verspreid door Den Haag, blokkeren telkens zeven minuten lang een weg, met ontregeling van het verkeer tot gevolg. Zo dwingen we mensen stil te staan bij de verwoesting die we aanrichten. Hoewel voor elk individu de impact klein zal zijn (iets later thuis), raken we de economie en dwingen we politici te reageren." Vrijdag 26 april doen ze het dunnetjes over in Amsterdam.

En op zaterdag sluiten ze het volledig in sfeer af met een begrafenisstoet. "We lopen in processie door de stad om symbolisch alle slachtoffers van de verwoesting van de planeet te herdenken en om te rouwen." Als dat geen neuken wordt.