Het achterhalen van de oorzaak van de brand is nu erg belangrijk; is het een ongeluk geweest (kortsluiting, nasmeulend lasapparaat, as van een peuk dat op de verkeerde plek terecht is gekomen) of toch brandstichting.

In Frankrijk is op dit moment een epidemie van brandstichtingen bij kerken; vorige maand nog brandstichting bij de Saint-Sulpice in Parijs. Met dat in gedachte word je toch wantrouwend.

Desalniettemin ga ik eerder uit van een ongeluk, aangezien de aanvallen op andere kerken een andere modus operandi hadden; molotov cocktails tegen gesloten deuren, slopen van interieur en beelden, kalken van leuzen (i.e. 'allahu ackbar'); weinige subtiele methodiek. Weinig efficient ook.

De brand in de Notre Dame lijkt echter begonnen te zijn onder het dakgedeelte (boven het middenschip) waar restauraties plaats vonden. Als dit inderdaad brandstichting was, dan was de dader goed op de hoogte van de situatie; hij wist dan waar brandbaar materieel te vinden was, wanneer de arbeiders weg zouden zijn, en hoe hij tot dit deel van het gebouw moest komen. Dit zou planning en subtiliteit vereisen die niet bij andere brandstichtingen gebruikt waren.

Een inside job zou wellicht mogelijk zijn; op twitter dwalen er nu geruchten op dat Franse arbeiders die aan de reconstructie werkten moeite hadden met de samenwerking met hun islamitische collegas, maar dat is uiteindelijk maar een gerucht.

Bovendien, als dit gepland was dan waren andere lui bij betrokken, en als de usual suspects als IS er een hand in hadden gehad zouden die gelijk verantwoordelijkheid claimen.

Verder lijkt het erop dat een relikwie dat in de spits lag gered is. Dat zou erop duiden dat mensen aanwezig waren in het gebouw, op korte afstand van de spits. Andere brandstichtingen vonden (zover ik weet) plaat waneer niemand aanwezig was (waarschijnlijk om de kans op ontdekking te minimaliseren en niet zozeer om slachtoffers te vermijden). Kan me niet voorstellen dat enige dader actie zou ondernemen wanneer er mensen aanwezig waren en de kans op ontdekking significant was.

Hoe dan ook, in deze gespannen tijd is duidelijkheid vereist, al is het maar om wantrouwen weg te nemen. Ik hoop dat de Fransen gedegen onderzoek gaan doen.