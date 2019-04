De originele fascisten en nationaal-socialisten noemden zichzelf noch links (socialistisch/communistisch) noch rechts (kapitalistisch/democratisch) maar een "derde weg".

Mussolini was zijn carriere begonnen als revolutionair socialist. Dat wil zeggen klassenstrijd.

Tijdens de eerste wereldoorlog besloot Mussolini dat iemands nationale identiteit belangrijker was dan iemands lidmaatschap van een klasse en zo is het fascisme geboren. In tegenstelling tot het nationaal-socialisme hield Mussolini's fascisme zich niet zo bezig met rassenleer.

Wat was het socialisme voor de tweede wereldoorlog? Het socialisme verdeelde mensen in "klassen" waarbij de ene klasse tot onderdrukte slachtoffers bestempeld werd en de andere klasse tot "gepriviligeerde klasse" (het socialistische woord "privileges" is weer in de mode aan het komen). De onderdrukte klasse werd tot "revolutionaire klasse" gepromoveerd en vervolgens opgehitst om de gepriviligeerde klasse uit te roeien. Zie bijvoorbeeld de Koelakken in de Oekraine in de jaren '30.

Koelakken waren kleine zelfstandige boeren met wat bescheiden rijkdom. Als je meer dan een koe had dan was je al een koelak. Wat de communisten deden was paupers en criminelen recruiteren met de belofte dat ze de koelakken mochten bestelen. Koelakken werden daarna massaal ge-executeerd of in concentratiekampen opgesloten. Daarbij hoefde je niet eens zelf "gepriviligeerd" te zijn om tot de "gepriviligeerde klasse" te worden gerekend. Als je een koelak in je familie had dan liep je al het risico om ge-executeerd te worden. Miljoenen Oekrainers zijn hierdoor vermoord en toen de voedselproductie instortte zijn nog eens miljoenen Oekrainers verhongerd.

Dus wat betekent "gepriviligeerd?" Dit is een label dat socialisten op groepen mensen plakken, dat blijkbaar betekent dat mensen die tot die groep behoren bestolen, opgesloten in concentratiekampen, en/of vermoord mogen worden. Denk daaraan de volgende keer dat iemand begint te gillen over "blanke privileges".

Hitler was zowel tegen Westers kapitalisme (volgens hem heerschappij door Joodse bankiers) als het "Joodse" communisme, en wilde een "socialisme" zonder vermeende "Joodse invloeden". De nationaal-socialisten executeerden vervolgens mensen alleen omdat ze Joods waren. De Rode Khmer (socialistische beweging in Cambodja) executeerden mensen alleen omdat ze een bril droegen.

Dus ja, communisme, fascisme en nationaal-socialisme staan dichter bij elkaar dan bij echt rechts (dat wil zeggen vrije markt kapitalisme met persoonlijke vrijheid voor het individu). Alle drie willen ze een omvangrijke totalitaire staat waarin de staat alles is en het individu niets is behalve zijn waarde voor de staat.

De economie wordt bij alle drie voornamelijk door de staat gerund. Ze verschillen ideologisch in welke groepen voorgetrokken mogen worden en welke groepen bestolen en vermoord mogen worden. Dit leidt tot natuurlijk tot ernstige conflicten tussen deze stromingen onderling maar neemt niet weg dat de overeenkomsten tussen communisme, fascisme en nationaal-socialisme groter zijn dan de verschillen.

Tot 1941 (de Duitse inval in de Soviet Unie) noemden de Nazi's en Soviets elkaar "broeders in het communisme". Na de inval werd de term "extreem rechts" verzonnen door de Soviet propaganda dienst om de verschillen tussen communisme en nationaal-socialisme te benadrukken. Met ECHT rechts (kapitalisme, vrije markt, individuele vrijheid) had dit niets te maken.