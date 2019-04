: Ook wanneer je in de vrije sector huurt.

"Niet op de hoogte van de mogelijkheden

Bij ruim de helft van deze woningen werd de huur naar beneden bijgesteld. Gemiddeld met 278 euro. Uit een aanvullende enquête van Kassa en de Woonbond blijkt dat ruim 90 procent van het aantal respondenten niet op de hoogte is van de mogelijkheden van de Huurcommissie in de vrije sector. Nederland telt zo’n half miljoen huurwoningen in de vrije sector.

Eerste zes maanden huurprijs toetsen

Vrije sector huurders kunnen de eerste zes maanden na ondertekening van het huurcontract hun huurprijs laten toetsen. Als de huur na bijstelling onder de liberalisatiegrens (710,68 euro) uitkomt, is de woning een zogeheten gereguleerde, sociale sector woning geworden en kunnen huurders voor huurtoeslag in aanmerking komen. En ook de huurverhoging is aan strikte regels gebonden."

