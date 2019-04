@Peter en Chicago.

Verrek als het niet waar is. Ik zat eergisteren in een kroeg hier in Amsterdam met een maat, en aan de tafel naast mij zaten 4 jonge Arabische toeristen (althans dat is mijn veronderstelling want ze hadden petjes op met het logo van de stad en een van hun droeg een sweater met dat logo, ongelogen waar) en ze zaten gezellig aan de pils en vergeleken zakjes met wiet die ze net hadden gekocht. Maw alle cliches. Maar toen maakte een van hun de kapitale fout door zonder te kijken naar het barpersoneel met de vingers te knippen om iets te bestellen. Als er iets neerbuigend is naar personeel dan is het wel knippen met de vingers en ik dacht meteen: Nu heb je de poppen aan het dansen. En inderdaad barman vond het dan ook niet leuk en liep naar die jongens en vroeg (met Amsterdams Engels accent): "What did you just do sir?"

Jongen begreep het niet en zei: "I want to order beer."

Barman: "So you snap with your fingers like I am a dog."

Jongen begreep het nog steeds niet want in zijn land is het blijkbaar normaal om personeel als vuil te behandelen. Maar een van zijn maatjes had het wel door en wees zijn vriend terecht. En toen bestelde hij heel erg beleefd en onderdanig 4 biertjes.

Reactie van barman: "Thought so."

En nogmaals, ongelogen waar deze anecdote.