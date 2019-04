In de zorg gaat het om de echt grote bedragen. Daar wordt voor miljarden gefraudeerd omdat er nauwelijks controle is op onjuiste declaraties. En als je een keer, heel soms gebeurd dat, wordt gepakt zeg je als zorgverlener / arts / tandarts "Oh, sorry foutje" en er is niets aan de hand. Pas als je een ton of meer fraudeert heb je wat grotere problemen. Maar je mag gewoon verder blijven werken, Want tja schaarste he. Niet aan geld maar aan artsen etc.