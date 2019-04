Top foto van "squadron leader" Hiddema, en Aleid laat je niet voor een karretje spannen en maak je eens druk over het uploaden van medische gegevens in "the cloud" .

Hoe heb je je trouwens uitgesproken over de sleepwet? Wat was je standpunt toen bleek dat partijgenoot Plasterk (PVDA) schoorvoetend in de 2e Kamer toegaf dat de Nederlandse overheid niet afgeluisterd was door de NSA maar geheel vrijwillig de metadata ter beschikking had gesteld?

EN tot slot hoe is je standpunt inzake de nieuwe bankenrichtlijn PSD2 die van privacy een farce maakt en waar tot op heden nog nauwelijks over is gecommuniceerd.

Kortom maak je eens druk over zaken die er toe doen i.p.v. tussen de huilende wolven plaats te nemen. Begrijp je ook een stuk beter waarom er in maart gestemd is zoals er gestemd is en straks in mei doen we het nog een keer dunnetjes ove,r ouwe democraat van socialistische signatuur, bbbèèèhhhhh.