Ik word niet belemmerd door gigantisch veel kennis van zaken m.b.t. economische zaken, maar ik loop al een tijd met een ideetje. Aan jullie om het af te schieten of om er iets leuks mee te doen.

In deze (economische) wereld kunnen we niet zonder geld. In deze wereld wordt dit tegenwoordig vooral digitaal bijgehouden bij diverse commerciële (!) banken. Wij lenen met z'n allen ons geld uit aan de banken, maar daar staat nauwelijks iets van reële waarde tegenover. Het is in het belang van de bank (€€€) om de grens hierin op te zoeken. Dit is in mijn ogen niet echt een optimale situatie en dit is zeker niet in dienst van de "normale man" die gewoon netjes zijn geld op de bank heeft staan, met de nobele hoop op wat rente.

Verder lees vaak berichten over dat een land weer geld loopt te shoppen middels het uitschrijven van staatsobligaties. Het hebben van genoeg geld om een land draaiende te houden is blijkbaar nogal een dingetje. Zelfs in Nederland, waar we wereldwijd gezien echt gigantisch veel belasting moeten betalen, moeten leraren en politieagenten schooien voor wat procentjes meer loon.

Ik dacht: combineer dat nou. Dat banken (in mijn ogen) niet echt voor voorspoed zorgen, eerder voor hoge maatschappelijke kosten als er weer eens een gered moet worden (hier of in Griekenland, Spanje, Portugal, Italië, etc.) en dat landen altijd geld nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren (of om ministeries van naam te laten veranderen).

Idee: Is het een idee om een échte staatsbank op te richten?

Dat iedere Nederlander hier verplicht een rekening moet hebben, gekoppeld aan zijn DigiD of zo. Loon wordt op deze rekening bijgeschreven, er wordt op gespaard en de dagelijkse boodschappen worden er mee gedaan.

Nu is het zo dat bijvoorbeeld Henk zijn loon gestort krijgt op zijn lopende rekening bij ING. Hij haalt een brood bij de bakker, die een rekening heeft bij ABN Amro. De bakker gaat vervolgens naar de slager voor een lekker stukje biologisch vlees, en betaalt hem op zijn rekening bij de Rabobank.

Drie transacties tussen drie commerciële banken. Elke transactie kost geld. Over elke aankoop wordt BTW betaald. En dat is natuurlijk nadat er eerst loonbelasting e.d. van Henk's brutoloon is afgeschreven naar de staatskas (nu gefaciliteerd door de ING?).

Het zou toch veel gemakkelijker zijn als alles bij één staatsbank zat? Al het geld van de Nederlandse Staat, alle Nederlanders en Nederlandse bedrijven op één hoop. En de Nederlandse Staat kan daaruit dus zijn investeringen doen. En dat kost netto geen geld, want stel een snelweg wordt verbreed, dan heeft de aannemer ook een rekening bij de staatsbank (fack de Europese aanbestedingsprocedure). Ook de lonen van die werknemers worden op een bankrekening bijgeschreven op de staatsbank. Het is puur herverdelen van geld, maar er verdwijnt niks.

Kort: dat de Nederlandse Staat zich dus opstelt zoals een commerciële bank nu doet: iedereen stort zijn digitale geld op deze staatsbank, maar als dank voor het uitlenen van je geld ontvang je geen rente, maar hoef je geen belasting te betalen over dit bezit of transacties.

Misschien een beetje utopisch, maar licht me a.u.b. toe waarom het een raar/slecht plan zou zijn.