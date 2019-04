1 aprilgrap of niet, formateur Baudet zal z'n zeteltjes in de TK hard nodig hebben.

Baudet I (of Omzigt I, voor optimale bestuursvrijheid van de fractievoorzitter van de grootste partij, die in verkiezingstijd voor een zakenkabinet predikte) wordt een kabinet met onorthodoxe standpunten en dito bestuur. Als de druk groot wordt - om een regering te vormen bijv. - dan komt er ruimte voor orthodoxe partijen en bewegingen.

Nee, hou de bladen maar in de gaten en favorit deze pagina. Voorspellende woorden, ik zeg het u. Of anders zelfvervullende zinnen. Daar is ie profeet genoeg voor.