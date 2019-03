Nou heb ik niet op FvD gestemd voor dit soort plannen, maar als het allemaal zo meevalt met linksigheid of politiek correctheid van leraren, waar is men dan bang voor? Wat er niet is zal ook niet ontdekt worden. Het is niet alsof er wordt gedreigd met censuur of propaganda, ze willen juist dat de (onbewuste?) censuur en propaganda vanuit links\policor onderwijs wordt tegengegaan.

We hebben het hier niet over eisen dat men klimaatverandering moet bagatelliseren of creationisme als gelijkwaardig aan evolutietheorie moet onderwijzen. Of dat je niet openlijk mag aangegeven wat je (linkse of rechtse) politieke voorkeuren zijn. Simpelweg hoor en wederhoor en onderscheid maken tussen een subjectieve mening en een objectief feit zou al voldoende zijn. Toegeven dat er altijd twijfels mogelijk zijn, en je altijd vragen mag blijven stellen, ook bij "feiten" en theorieën die door de meeste mensen, de media, de autoriteiten of wetenschappers als vanzelfsprekend worden gezien. Wetenschap is een continu proces, niet een vaststaand set dogma's. Alleen wetenschappers en leraren zelf zijn ook gewoon mensen met een eigen voorkeur en mening, wat men soms maar al te graag wil vergeten of verhullen.

In mijn eigen subjectieve, niet geheel aselecte ervaring waren leraren in mijn omgeving op z'n minst voor het overgrote deel "niet rechts" te noemen, om het even mild uit te drukken. Hart vaak op goede plek, willen goede dingen doen voor hun medemens en kunnen niet tegen wat in hun ogen "onrecht" is, maar niet per se altijd de meest intelligente, objectieve mensen of in staat kritisch te kijken naar de mogelijke negatieve gevolgen van hun goede bedoelingen.

Wellicht hebben een hoop niet eens door dat ze bevooroordeeld zijn, omdat het voor hun allemaal zo vanzelfsprekend is en ze van hun collega's ook nauwelijks tegenspraak krijgen. Wensdenken is weinig mensen vreemd.