Wegens 'opstaande randjes' en 'lastig vast te pakken leuningen' pleuren er lui van de trap in die afzichtelijke designruïne aan de Rijnstraat in Den Haag, het gebouw waar de ambtenaren van de ministeries """werken""". Dat pand blijkt en blijft ondanks een verbouwing van 267 miljoen en 'een metamorfose' dus echt een totaal rukgebouw. Het zuigt de levenslust uit de ambtenaren en die lijden al zo hard aan de ziekte van Joie de Vivre.



Het is bovendien zo koud in dat pand, dat er continu straalkacheltjes staan te vlammen om de ambtenaren warm te houden. Alsof die ijsbeertjes op de Noordpool niet uit zichzelf uitsterven, zonder dat de Nederlandse overheid er een schepje bovenop doet met die energieslurpende stekkerkacheltjes. De dure designstoelen zitten niet lekker. Er is een gebrek aan werkplekken en dus moet men zakdoekje leggen (moet je eens in de trein doen). Er heerst een akelige sfeer (LOL ja dan moet je op een ministerie gaan werken).



Het is loeikoud. En er pleuren dus lui van de trap. Stef Blok is je baas. Leuk man, het leven. Zin in een begrafenis nu.