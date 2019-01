Welkom terug bij GeenStijl SeaWatch Watch, waar we de verrichtingen van het onder Nederlandse vlag varende vluchtelingen veerbootje nauwgezet volgen via de redactieradar. Afgelopen weekend pikte lokbootje 47 dobberdrommels uit zee, en daarmee wordt nu al dagenlang geleurd in de Mediterranee. Want alle havens zeggen nee.

In de buurt van Lampedusa (eilandje linksboven) werden gisteren en vandaag talloze vieze dieselrondjes gefijnstoft (zeg er eens wat van Urgenda, GroenLinks, Longfonds, Volkskrant & Rutte), in afwachting van een een GO van de Lampedusiaanse havenmeester. Maar helaas parmezaanse kaas ging dat niet door dus nu Plan B.



Het ziet er nu naar uit dat er opgestoomd gaat worden naar Malta, voor de al eerder succesvolle Humane Harbers Route. Maar de VVD-staatssecretaris gaat ditmaal natuurlijk KEIHARD nee zeggen, want verkiezingen. Tenminste, daar gaan we maar vanuit. Anders winnen de populisten.

Havens zijn dicht. Ga naar huis (lekker warm). Doei