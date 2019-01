" ik denk dat het beter voorkomen kan worden dat die mensen hier naar toe willen komen. Dus een betere situatie voor de mensen in die landen daar."

Dat lees je inderdaad heel vaak van de kant van de Gutmenschen, en ik kan niet eens zeggen dat ze er geen punt mee hebben. Alleen, de hamvraag is natuurlijk, hoe ga je er voor zorgen dat ze het daar beter krijgen?

Kijk, het is bepaald niet zo dat "het westen" daar helemaal niets gedaan heeft de afgelopen ca 60 jaar; na de dekolonisatie en het ontstaan van het grote westerse schuldgevoel mbt het koloniale tijdperk en de slavernij, zijn er in Afrika vele miljarden aan ontwikkelingsgeld gestopt. Dat heeft er kennelijk niet toe geleid dat het daar nu zoveel beter is dat de mensen niet op dobberbootjes naar de EU stappen. Dan wordt er vaak beweerd dat die miljarden vroeger "verkeerd" zijn geïnvesteerd, en dat een hoop naar corrupte machthebbers is gegaan. Dat zal ongetwijfeld, maar garandeert dat dat nieuwe miljarden goed en efficiënt zullen worden geïnvesteerd? Zijn er nu in veel Afrikaanse landen geen corrupte elites aan de macht die er weer veel van zullen opstrijken, en hun eigen bevolkingen zullen laten barsten? "Dan moeten wij die corrupte dictators boycotten en desnoods afzetten", lees je dan wel eens. Maar ja, ingrijpen in die landen, is dat niet een nieuwe vorm van kolonialisme? Moeten die landen niet zelf uitzoeken hoe en door wie ze geregeerd willen worden?

Met alle bovenstaande opmerkingen ben ik uiteindelijk niet tegen bepaalde vormen van ontwikkelingshulp. Waar ik wél zeer tegen ben, dat is het maar gewoon laten gebeuren dat er steeds meer Afrikanen op dobberbootjes stappen richting Europa, als het ware in afwachting van het moment dat het daar zo goed is, dat die armada dobberbootjes vanzelf opdroogt. Want de ontwikkeling van Afrika, ook als alle nieuwe miljarden efficiënt worden geïnvesteerd, is iets van heel lange adem. Tot die tijd dan maar miljoenen Afrikanen hierheen laten komen is m.i. op termijn een recept voor totale ontwrichting van Europa, en dat moeten we niet willen.